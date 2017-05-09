«Хор Турецкого» исполнил для самарцев песни Победы

Мероприятие стартовало в 18:30. Чтобы спеть песни военных лет, на сцену вышло несколько десятков человек: учителя, врачи, представители крупных предприятий.

«Я с огромным удовольствием участвовал в празднике, потому что вырос на этих песнях», — рассказал ВН директор Центра социализации молодежи Анатолий Гриднев. Свое выступление он посвятил отцу- фронтовику, участнику Сталинградской битвы.

Кульминацией мероприятия стало выступление популярного коллектива «Хор турецкого» со спецпроектом «Песни победы». Накануне, 7 мая, музыканты показали свою программу в Берлине, а уже 9 мая примут участие в праздничном концерте на Красной площади.

«Берлин — Самара- Москва — это эстафета добра, любви и огня, которым мы делимся друг с другом. С одной стороны, это акция, где мы вспоминаем о великом подвиге советского народа, с другой — акция миролюбия, говорящая о том, что нужно объединяться с Европой, Китаем, США, чтобы сохранить наш хрупкий мир, — рассказал журналистам лидер коллектива Михаил Турецкий. — Мы счастливы побывать в Самаре. Этот город — украшение России. Здесь располагается самая площадь в Европе. Не удивлюсь, если сюда приехали люди из Тольятти и других городов области, чтобы вместе спеть любимые песни нескольких поколений».

В ожиданиях артисты не обманулись — на площади собралось около 20 тыс. человек, которые с удовольствием следили за действом. За полтора часа со сцены прозвучали всеми любимые «Смуглянка», «Три танкиста», «Майский вальс», «Бухенвальдский набат», «Катюша».

Колорита выступлению добавили солистки арт-группы «SOPRANO». Они исполнили лирический «Огонек» («На позицию девушка провожала бойца…»), а также знаменитую песню Марка Фрадкина и Льва Ошанина «Течет река Волга», которую посвятили самарской земле.

В завершении музыканты исполнили легендарный «День победы». Знакомый и любимый мотив подхватила вся многотысячная аудитория. «Теперь мы твердо уверены в том, что Самара — это наш город. Спасибо губернатору Николаю Меркушкину за то, что выбрал нас для такого замечательно праздника», — сказал Михаил Турецкий.

«Концерт был замечательный. Мы очень любим “Хор Турецкого” и получили настоящее удовольствие — от голосов, репертуара и качества звука», — рассказала Волга Ньюс самарчанка Елена. — Удивительно, что песни, звучавшие на концерте знают буквально все. Сегодня их пели даже маленькие дети.