Группа «SunStroke» выступит сегодня в полуфинале Евровидения

В первом полуфинале выступят участники из 18 стран, в том числе из Польши, Греции и Грузии. Представители Румынии выступят во втором полуфинале 11 мая. Букмекерские конторы принимают ставки. Главный фаворит конкурса — итальянский исполнитель Франческо Габбани с песней «Occidentali’s Karma».

Приятный сюрприз ждал участников из Португалии — на букмекерских сайтах они потеснили представителя Болгарии и поднялись на вторую строчку.

Финал конкурса Евровидение-2017 пройдёт 13 мая. В него автоматически проходят страны «Большой пятерки» — Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания — и организатор конкурса этого года — Украина.