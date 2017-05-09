Красноярск празднует День Победы

В Красноярске стартовали мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Праздник отмечается во всех районах города.

В 9:00 на Красной площади начался митинг, посвященный памяти погибшим. Присутствующие горожане после минуты молчания возложили цветы к мемориалу Победы. На митинг также пришли ветераны войны.

В 10:00 состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. После этого присутствующих поздравили первые лица Красноярского края — губернатор Виктор Толоконский и спикер Законодательного собрания Александр Усс.

В 11:30 на площади Революции перед Центральным парком начался парад, в котором приняли участие военнослужащие, курсанты военных институтов и училищ, а также техника 1940-х годов. Над площадью пролетели самолеты МиГ-31 и вертолеты Ми-8. Всех пришедших на парад угощали солдатской гречневой кашей и горячим чаем.

С 12:00 до 13:00 на пр. Мира (на участке от ул. Горького до ул. Дзержинского) проходит собрание колонны «Бессмертного полка». Само шествие стартует в 13:00. Колонна пройдет по пр. Мира до площади перед БКЗ.

Для красноярцев также приготовили три концерта. Первый стартовал в 12:30 на перроне ж/д вокзала в рамках всероссийской акции «Вокзалы Победы». Второй концерт пройдет в 14:00 на площади перед БКЗ. Основной праздничный концерт состоится на Театральной площади с 19:30 до 22:45.

Закончится праздник салютом. Фейерверк запустят из двух точек: на острове Татышев около ТРЦ «Июнь» и с баржи на Енисее у Театра оперы и балета. Праздничный фейерверк начнется в 22.45.