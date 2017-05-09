Ветераны Владивостока отведали солдатской каши, и выпили фронтовые сто грамм за Великую Победу

Сегодня, 9 мая, во Владивостоке проходит празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА VladNews.

После праздничного Парада ветераны собрались в Адмиральском сквере, где прошло мероприятие «Солдатская каша». Под песни военных лет ветераны отведали солдатской каши, и выпили фронтовые 100 грамм за Победу.

Стоит отметить, что многие ветераны пришли на праздник целыми семьями. В Адмиральском сквере они общались, танцевали и делились воспоминаниями с младшим поколением.

Напомним, что сегодня празднование Дня Победы во Владивостоке завершится красочным салютом. В 22 часа его можно будет увидеть на центральной площади города, в Трудовом, на островных территория и сопке Орлиное гнездо.