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09:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Во сколько в Челябинске начнётся салют 9 мая

Организаторы обещают более трёх тысяч залпов.

Салют Дня Победы в Челябинске пройдёт на набережной реки Миасс, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Сегодня, 9 мая, в 22:00 на набережной реки Миасс начнётся праздничный фейерверк, который продлится 10 минут и будет включать более трёх тысяч залпов. Организаторы обещают, что салют состоится при любой погоде.

Отметим, что День Победы в Челябинске традиционно открывает возложение цветов и венков к Вечному огню, а в полдень на площади Революции начнётся праздничное построение.

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