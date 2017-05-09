Во сколько в Челябинске начнётся салют 9 мая

Салют Дня Победы в Челябинске пройдёт на набережной реки Миасс, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Сегодня, 9 мая, в 22:00 на набережной реки Миасс начнётся праздничный фейерверк, который продлится 10 минут и будет включать более трёх тысяч залпов. Организаторы обещают, что салют состоится при любой погоде.

Отметим, что День Победы в Челябинске традиционно открывает возложение цветов и венков к Вечному огню, а в полдень на площади Революции начнётся праздничное построение.