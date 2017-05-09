День Победы в Киеве: полиция перешла на усиленный режим

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Киеве обстановка возле станции метро «Арсенальная’Ю где запланированы несколько акций, остается спокойной.

В вестибюле станции метро и на площади пред входом на станцию дежурят правоохранители. Они выборочно досматривают некоторых пассажиров.

Движение по улице Грушевского перекрыто, установлены установлены рамки металлоискателей.