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09:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

День Победы в Киеве: полиция перешла на усиленный режим

Обстановка в местах проведения массовых акций, приуроченных к 9 мая, спокойная, правоохранители перешли на усиленный режим.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Киеве обстановка возле станции метро «Арсенальная’Ю где запланированы несколько акций, остается спокойной.

В вестибюле станции метро и на площади пред входом на станцию дежурят правоохранители. Они выборочно досматривают некоторых пассажиров.

Движение по улице Грушевского перекрыто, установлены установлены рамки металлоискателей.

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