День Победы в Киеве: полиция перешла на усиленный режим
Обстановка в местах проведения массовых акций, приуроченных к 9 мая, спокойная, правоохранители перешли на усиленный режим.
Обстановка в местах проведения массовых акций, приуроченных к 9 мая, спокойная, правоохранители перешли на усиленный режим.
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Киеве обстановка возле станции метро «Арсенальная’Ю где запланированы несколько акций, остается спокойной.
В вестибюле станции метро и на площади пред входом на станцию дежурят правоохранители. Они выборочно досматривают некоторых пассажиров.
Движение по улице Грушевского перекрыто, установлены установлены рамки металлоискателей.