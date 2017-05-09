O-Zone, Zdob și Zdub и другие зарубежные исполнители выступят сегодня на центральной площади столицы
9 мая состоится большой концерт на главной площади страны. Организаторы обещают незабываемое шоу, — на сцену выйдет группа
9 мая состоится большой концерт на главной площади страны. Организаторы обещают незабываемое шоу, — на сцену выйдет группа
Концерт начнется в полдень. На сцену Площади Великого национального собрания выйдет легендарная группа Озон, а также другие знаменитые артисты из Молдовы и
Атмосферу настоящего праздника подарит зрителям и группа «Здоб ши здуб».
Концерт приурочен ко Дню победы и Дню Европы. Вход свободный.