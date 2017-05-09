O-Zone, Zdob și Zdub и другие зарубежные исполнители выступят сегодня на центральной площади столицы

Концерт начнется в полдень. На сцену Площади Великого национального собрания выйдет легендарная группа Озон, а также другие знаменитые артисты из Молдовы и из-за рубежа.

O-zone по праву считается музыкальным феноменом. Спустя 12 лет после распада, хиты этой группы многие помнят наизусть. Организаторы уверены — выступление Ozone в полном составе станет настоящим событием. Кроме этого, на сцену выйдут итальянский певец Пупо, румынская исполнительница Анна Леско, молдавская певица Наталья Гордиенко и группа Аккорд.

Атмосферу настоящего праздника подарит зрителям и группа «Здоб ши здуб».

Концерт приурочен ко Дню победы и Дню Европы. Вход свободный.