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09:01 (мск), источник: Publika.md

O-Zone, Zdob și Zdub и другие зарубежные исполнители выступят сегодня на центральной площади столицы

9 мая состоится большой концерт на главной площади страны. Организаторы обещают незабываемое шоу, — на сцену выйдет группа O-zone. Впервые за 12 лет трое солистов воссоединятся всего на один день.

Источник: Publika.md

Концерт начнется в полдень. На сцену Площади Великого национального собрания выйдет легендарная группа Озон, а также другие знаменитые артисты из Молдовы и из-за рубежа.

O-zone по праву считается музыкальным феноменом. Спустя 12 лет после распада, хиты этой группы многие помнят наизусть. Организаторы уверены — выступление Ozone в полном составе станет настоящим событием. Кроме этого, на сцену выйдут итальянский певец Пупо, румынская исполнительница Анна Леско, молдавская певица Наталья Гордиенко и группа Аккорд.

Атмосферу настоящего праздника подарит зрителям и группа «Здоб ши здуб».

Концерт приурочен ко Дню победы и Дню Европы. Вход свободный.

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