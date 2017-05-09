Ночь Победы: зрелищный флешмоб на проходной МТЗ
Смотрите на видео Sputnik, как Минский тракторный завод поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.
Смотрите на видео Sputnik, как Минский тракторный завод поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.
Минский тракторный завод креативно подошел к чествованию ветеранов Великой Отечественной войны: у центральной проходной МТЗ трактора и автомобили выстроились в гигантские надписи «ПОБЕДА» и «С ПРАЗДНИКОМ».
Построение на площади заняло около часа. Ровно в полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а
Это не единственный подарок МТЗ ветеранам, минчанам и гостям столицы: накануне сразу семь духовый оркестров из разных регионов страны сыграли мелодии военных лет на площади перед предприятием.