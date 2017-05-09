Ночь Победы: зрелищный флешмоб на проходной МТЗ

Минский тракторный завод креативно подошел к чествованию ветеранов Великой Отечественной войны: у центральной проходной МТЗ трактора и автомобили выстроились в гигантские надписи «ПОБЕДА» и «С ПРАЗДНИКОМ».

Построение на площади заняло около часа. Ровно в полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики. В зрелищном флешмобе были задействованы 160 автомобилей и тракторов, а также 200 заводчан.