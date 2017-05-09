Шойгу поздравил россиян с Днем Победы
Министр обороны отметил, что боевые традиции фронтовиков продолжают российские военнослужащие.
Министр обороны отметил, что боевые традиции фронтовиков продолжают российские военнослужащие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что боевые традиции
Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом
Дата 9 мая «навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа», говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Минобороны.
«Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу», — отметил Шойгу. Министр пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и достижений на благо Родины.
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