Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что боевые традиции героев-фронтовиков сегодня продолжают российские военнослужащие.

Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом

Дата 9 мая «навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа», говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Минобороны.

«Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу», — отметил Шойгу. Министр пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и достижений на благо Родины.

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