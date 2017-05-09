Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Беспилотник США в Донбассе корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
13:43 (мск), источник: Вести Приморье

Жители Арсеньева составили слово «Победа» из автомобилей

В Арсеньеве прошел флэшмоб, посвященный Дню Победы.

Источник: Вести Приморье

Флешмоб в Арсеньеве провели в честь 9 мая автолюбители. На своих транспортных средствах они приехали в условленное по социальным сетям время на одну из больших парковочных площадок рядом с гипермаркетом. В течение часа они, помогая друг другу, разместили автомобили таким образом, чтобы получилось слово «Победа». Число участников добровольного проекта перекрыло более сотни желающих. Но, как оказалось, хватило 77 автомобилей, при том, что к слову «Победа» добавили еще годовщину — число «72».

В основном в проекте участвовали авто японского производства, но была среди них и одна отечественная машина — «Волга». Свои автомобили участники украсили праздничными надписями. Олег Мамцов, например, на передней двери наклеил изображение танка.

Александр Кучма, один из организаторов проекта: «Не важно, что мы передвигаемся на японском автопроме, нас сегодня объединила любовь к нашей родине, чувство патриотизма, гордость за совершенный подвиг наших прадедов и прабабушек. Именно поэтому у нас сегодня есть такая возможность передвигаться на чем мы хотим».

Олег Мамцов, участник проекта: «Дед танкистом был, жалко в наличии танка нет, так бы на нем сюда приехал».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
На Красной площади прошел Парад Победы
Кремль прокомментировал отмену воздушного парада в Москве
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Совфед отреагировал на слухи о казни ИГИЛ российского полковника
Олег Знарок: Немецкого хоккеиста должны наказать за Мозякина
В Южной Корее проходят досрочные президентские выборы
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Капитан, улыбнитесь: итоги старта ЧМХ-2017 Сборные России и Канады подтвердили статус главных претендентов на титул чемпионов мира по хоккею, не проиграв ни одного их трех сыгранных матчей
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь