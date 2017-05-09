Пробег ретроавтомобилей в Омске. Фоторепортаж
Пробег в честь 9 мая стартовал в 10:30 от здания администрации Советского округа.
Пробег в честь 9 мая стартовал в 10:30 от здания администрации Советского округа.
Раритетные авто проедут по городу 32 километра. Маршрут пролегает через весь Омск. Сначала колонна проедет по 7-й Северной, затем по улицам Герцена, Гагарина, проспекту Маркса до железнодорожного вокзала. Там машины развернутся и отправятся по проспекту Маркса на Ленинградский мост. Оттуда проедут по улице Енисейской, сделают остановку на площади у ТЦ «Континент», проедут по улице 70 лет Октября и снова сделают стоянку. На этот раз на мотодроме ДОСААФ. Затем маршрут пройдет по Ленинградскому мосту, улице Енисейской, метромосту и финиширует на улице Красный Путь.
Автоколонна отправилась в путь в сопровождении байкеров и пары раритетных мотоциклов времен войны.
Кроме ретро, были обычные жигули — «шестерки», «пятерки» — они замыкали колонну.
Не обошлось и без поломок. Старушка «Волга» не завелась, несколько мужчин некоторое время колдовали под капотом, когда колонна уже двинулась в путь.
Среди прочих был раритетный кабриолет Dodge M Victory SIX, владелец которого выставил железного друга на продажу. На автопробеге владельца не было, а водитель оказался не в курсе скорой продажи авто.