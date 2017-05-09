Пробег ретроавтомобилей в Омске. Фоторепортаж

Раритетные авто проедут по городу 32 километра. Маршрут пролегает через весь Омск. Сначала колонна проедет по 7-й Северной, затем по улицам Герцена, Гагарина, проспекту Маркса до железнодорожного вокзала. Там машины развернутся и отправятся по проспекту Маркса на Ленинградский мост. Оттуда проедут по улице Енисейской, сделают остановку на площади у ТЦ «Континент», проедут по улице 70 лет Октября и снова сделают стоянку. На этот раз на мотодроме ДОСААФ. Затем маршрут пройдет по Ленинградскому мосту, улице Енисейской, метромосту и финиширует на улице Красный Путь.

Автоколонна отправилась в путь в сопровождении байкеров и пары раритетных мотоциклов времен войны.