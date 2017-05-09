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09:38 (мск), источник: Om1.ru

Пробег ретроавтомобилей в Омске. Фоторепортаж

Пробег в честь 9 мая стартовал в 10:30 от здания администрации Советского округа.

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Раритетные авто проедут по городу 32 километра. Маршрут пролегает через весь Омск. Сначала колонна проедет по 7-й Северной, затем по улицам Герцена, Гагарина, проспекту Маркса до железнодорожного вокзала. Там машины развернутся и отправятся по проспекту Маркса на Ленинградский мост. Оттуда проедут по улице Енисейской, сделают остановку на площади у ТЦ «Континент», проедут по улице 70 лет Октября и снова сделают стоянку. На этот раз на мотодроме ДОСААФ. Затем маршрут пройдет по Ленинградскому мосту, улице Енисейской, метромосту и финиширует на улице Красный Путь.

Автоколонна отправилась в путь в сопровождении байкеров и пары раритетных мотоциклов времен войны.

Источник: Om1.ru

Кроме ретро, были обычные жигули — «шестерки», «пятерки» — они замыкали колонну.

Источник: Om1.ru

Не обошлось и без поломок. Старушка «Волга» не завелась, несколько мужчин некоторое время колдовали под капотом, когда колонна уже двинулась в путь.

Источник: Om1.ru

Среди прочих был раритетный кабриолет Dodge M Victory SIX, владелец которого выставил железного друга на продажу. На автопробеге владельца не было, а водитель оказался не в курсе скорой продажи авто.

Источник: Om1.ru
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