Дождь ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 9 мая синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 9 мая синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер
10 мая ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, днем +10 градусов. Ветер южный, 1 м/с.
11 мая — облачная погода, дождь. Температура воздуха +3 градуса ночью и +10 градусов днем. Ветер