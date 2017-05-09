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13:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дождь ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 9 мая синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер северо-западный, 4 м/с.

10 мая ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, днем +10 градусов. Ветер южный, 1 м/с.

11 мая — облачная погода, дождь. Температура воздуха +3 градуса ночью и +10 градусов днем. Ветер юго-западный, 3 м/с.

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