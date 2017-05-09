В Омске на Парад Победы собрались тысячи людей

Сегодня, 9 мая в Омске на Парад, посвященный 72-летней годовщине Победы в Великой отечественной войне собрались тысячи горожан.

За полтора часа на Соборную площадь начали стекаться люди, благо погода была теплой и солнечной. Горожанам пришлось пробираться сквозь полицейские оцепления, но это не портило праздничного настроения. Самые находчивые выбрали наблюдательный пункт на ступеньках Успенского собора.