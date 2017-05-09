В Омске на Парад Победы собрались тысячи людей
На шествие пришлось пробираться сквозь кордоны полицейского оцепления.
На шествие пришлось пробираться сквозь кордоны полицейского оцепления.
Сегодня, 9 мая в Омске на Парад, посвященный 72-летней годовщине Победы в Великой отечественной войне собрались тысячи горожан.
За полтора часа на Соборную площадь начали стекаться люди, благо погода была теплой и солнечной. Горожанам пришлось пробираться сквозь полицейские оцепления, но это не портило праздничного настроения. Самые находчивые выбрали наблюдательный пункт на ступеньках Успенского собора.
Присутствовали первые лица региона: губернатор Омской области Виктор Назаров, сенатор Елена Мизулина и члены регионального кабмина, традиционно разместившиеся на VIP- трибуне.
Тем временем парад стартовал с приезда на ретромобилях ветеранов Великой Отечественной войны. Бойцов собирались разместить на отдельных почетных местах, но они отказались, предпочитая стоять.
Прибытие ветеранов сопровождалось звоном колоколов на Успенском соборе. Далее продемонстрировали знамена войск из Омской области, принимавших участие в Великой Отечественной войне. А после по площади прошлась военная техника.