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10:00 (мск), источник: Om1.ru

Митрополит Владимир и сенатор Мизулина на Параде Победы поели фронтовой каши

Губернатор Омской области Виктор Назаров от военной кухни отказался.

Сегодня, 9 мая, в Омске на Парад в честь 72-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне собрались тысячи горожан, а также вся политическая элита региона.

Надо отметить, что публика начала подтягиваться на Соборную площадь, перекрытую для торжественного шествия, за час до действа. Многие выбрали наблюдательный пункт на ступеньках Успенского собора. Немногие ветераны войны разместились на VIP-местах. Собравшиеся наблюдали построение войск бронетанкового института.

Прямо у здания правительства разбили полевую кухню с фронтовой кашей, но увидеть это могли только политики и журналисты. Пока военные и члены регионального кабмина курсировали туда-сюда возле здания облправительства, горожане за оцеплением наслаждались строевыми песнями.

Незадолго перед парадом собрались первые лица региона, которые отведали солдатской каши. В частности, сенатор Омской области Елена Мизулина и митрополит Омский и Таврический Владимир. Тогда как губернатор Омской области от фронтовых явств отказался, поскольку, похоже, готовился быть «рулевым» на торжественном мероприятии.

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