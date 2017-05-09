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10:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов видеороликом поздравил жителей Татарстана с Днем Победы

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы с помощью видеоролика, размещенного в Instagram.

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Ранее Президент РТ пожелал «всем творцам и наследникам Великой Победы мирного неба над головой, здоровья, добра и благополучия».

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