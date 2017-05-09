Рустам Минниханов видеороликом поздравил жителей Татарстана с Днем Победы
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы с помощью видеоролика, размещенного в Instagram.
(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы с помощью видеоролика, размещенного в Instagram.
«Боек Жину бэйрэме белэн!» — подписал свое обращение лидер республики.
Ранее Президент РТ пожелал «всем творцам и наследникам Великой Победы мирного неба над головой, здоровья, добра и благополучия».