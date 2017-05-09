Варнавский и Назаров восхитились танком Т-34 на Параде Победы
Колонна тяжелой военной техники проехала по Соборной площади.
Колонна тяжелой военной техники проехала по Соборной площади.
Сегодня, 9 мая, на Параде Победы в Омске тысячи горожан и политическая элита региона наблюдали праздничное шествие войск и фронтовой техники.
Центральной частью парада стали военные машины. Даже губернатор Виктор Назаров, сенатор Елена Мизулина и спикер Заксобрания Владимир Варнавский на трибуне буквально сворачивали головы, пытаясь детально разглядеть танк Т-34, впервые принимавший участие в шествии.
После чего по площади прошли внедорожники БТР-80 А. КамАЗ -4310 и другая техника.
Также было зачитано поздравление министра обороны России Сергея Шойгу. А затем в парадном строю промаршировали полки УФСИН, Росгвардии, подразделения МЧС, казаки, учащиеся