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09:53 (мск), источник: Om1.ru

Варнавский и Назаров восхитились танком Т-34 на Параде Победы

Колонна тяжелой военной техники проехала по Соборной площади.

Сегодня, 9 мая, на Параде Победы в Омске тысячи горожан и политическая элита региона наблюдали праздничное шествие войск и фронтовой техники.

Центральной частью парада стали военные машины. Даже губернатор Виктор Назаров, сенатор Елена Мизулина и спикер Заксобрания Владимир Варнавский на трибуне буквально сворачивали головы, пытаясь детально разглядеть танк Т-34, впервые принимавший участие в шествии.

После чего по площади прошли внедорожники БТР-80 А. КамАЗ -4310 и другая техника.

Также было зачитано поздравление министра обороны России Сергея Шойгу. А затем в парадном строю промаршировали полки УФСИН, Росгвардии, подразделения МЧС, казаки, учащиеся военно-морского училища имени Евдокимова.

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