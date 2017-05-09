Воронежский экстремал прыгнул с башенного крана с 8-метровой георгиевской лентой
Богдан Корженевский «решил сделать
Богдан Корженевский «решил сделать
Экстремал Богдан Корженевский накануне Дня Победы спрыгнул с башенного крана с восьмиметровой георгиевской лентой. Во время прыжка с веревкой лента зрелищно развернулась в воздухе. Видео
«Десять дней ушло на подготовку что можно было все сделать безопасно и красиво отснять», — поделился экстремал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
— Все
Экстремал признался, что «было очень страшно», но он «не нашел объективной причины отказаться от прыжка».
Он добавил, что практическую пользу акции «трудно ощутить, лучше, конечно, ветеранам
— Но в конце видео я разместил пару цифр о Великой Отечественной войне, наверняка некоторым будет полезно освежить в памяти, — сообщил Корженевский.