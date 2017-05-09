Воронежский экстремал прыгнул с башенного крана с 8-метровой георгиевской лентой

Экстремал Богдан Корженевский накануне Дня Победы спрыгнул с башенного крана с восьмиметровой георгиевской лентой. Во время прыжка с веревкой лента зрелищно развернулась в воздухе. Видео роуп-джампинга появилось на YouTube в понедельник, 8 мая.

«Десять дней ушло на подготовку что можно было все сделать безопасно и красиво отснять», — поделился экстремал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Все по-разному отмечают 9 Мая. Власти устраивают салют, горожане радуются, а мне захотелось сделать что-то символичное к этому дню, — рассказал Богдан Корженевский корреспонденту РИА «Воронеж». — На мой взгляд, вышло красиво и оригинально. Это как ленточка на машине, только восьмиметровая.

Экстремал признался, что «было очень страшно», но он «не нашел объективной причины отказаться от прыжка».

Он добавил, что практическую пользу акции «трудно ощутить, лучше, конечно, ветеранам чем-то помочь, которых с каждым годом меньше».

— Но в конце видео я разместил пару цифр о Великой Отечественной войне, наверняка некоторым будет полезно освежить в памяти, — сообщил Корженевский.