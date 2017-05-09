Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
11:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский экстремал прыгнул с башенного крана с 8-метровой георгиевской лентой

Богдан Корженевский «решил сделать что-то символичное» ко Дню Победы.

Экстремал Богдан Корженевский накануне Дня Победы спрыгнул с башенного крана с восьмиметровой георгиевской лентой. Во время прыжка с веревкой лента зрелищно развернулась в воздухе. Видео роуп-джампинга появилось на YouTube в понедельник, 8 мая.

«Десять дней ушло на подготовку что можно было все сделать безопасно и красиво отснять», — поделился экстремал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Все по-разному отмечают 9 Мая. Власти устраивают салют, горожане радуются, а мне захотелось сделать что-то символичное к этому дню, — рассказал Богдан Корженевский корреспонденту РИА «Воронеж». — На мой взгляд, вышло красиво и оригинально. Это как ленточка на машине, только восьмиметровая.

Экстремал признался, что «было очень страшно», но он «не нашел объективной причины отказаться от прыжка».

Он добавил, что практическую пользу акции «трудно ощутить, лучше, конечно, ветеранам чем-то помочь, которых с каждым годом меньше».

— Но в конце видео я разместил пару цифр о Великой Отечественной войне, наверняка некоторым будет полезно освежить в памяти, — сообщил Корженевский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дом вместо бассейна. Что известно о махинациях с землей на Ленинском проспекте в Воронеже
Путин отметил разобщенность ведущих стран мира в начале войны
Парад Победы на Красной площади завершился
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь