На Красной площади проходит Парад Победы

Парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимает — глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Вести.Ru ведут прямую трансляцию Парада Победы.

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В общей сложности в параде участвуют 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета. Впервые по Красной площади промаршируют отряды юнармейцев и девушки — курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты береговых войск Северного флота.

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По традиции откроет механизированную часть парада легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за ним проследуют бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тигр», универсальные бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», боевая машина пехоты (БМП) на платформе «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3. За ними пойдет колонна современных танков — Т-14 «Армата» и основной боевой танк российской армии Т-72Б3. Артиллерия будет представлена межвидовым комплексом «Коалиция-СВ» и самоходными гаубицами «Мста-С», затем пройдут дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2У». Арктическая техника, которая в этом году впервые примет участие в параде Победы, будет представлена зенитным ракетным комплексом «Тор-М2ДТ» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СА» на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. После десантных многоцелевых бронетранспортеров «Ракушка» и боевых машин десанта БМД-4М на Красную площадь выйдут зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс». Замкнет парадный строй техники боевая машина пехоты на платформе «Бумеранг» с флагами видов Вооруженных сил РФ.