Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: письма детей на фронт
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
09:57 (мск), источник: Вести.Ru

На Красной площади проходит Парад Победы

В Москве начался парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади проходят представители всех видов и родов войск, образцы новейшей техники. В небе над столицей летят десятки вертолётов, боевых и транспортных самолётов.

Парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимает — глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Вести.Ru ведут прямую трансляцию Парада Победы.

В общей сложности в параде участвуют 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета. Впервые по Красной площади промаршируют отряды юнармейцев и девушки — курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты береговых войск Северного флота.

Читайте также
Дни цветов и памяти

По традиции откроет механизированную часть парада легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за ним проследуют бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тигр», универсальные бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», боевая машина пехоты (БМП) на платформе «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3. За ними пойдет колонна современных танков — Т-14 «Армата» и основной боевой танк российской армии Т-72Б3. Артиллерия будет представлена межвидовым комплексом «Коалиция-СВ» и самоходными гаубицами «Мста-С», затем пройдут дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2У».

Арктическая техника, которая в этом году впервые примет участие в параде Победы, будет представлена зенитным ракетным комплексом «Тор-М2ДТ» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СА» на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. После десантных многоцелевых бронетранспортеров «Ракушка» и боевых машин десанта БМД-4М на Красную площадь выйдут зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс». Замкнет парадный строй техники боевая машина пехоты на платформе «Бумеранг» с флагами видов Вооруженных сил РФ.

Читайте также
От «Комбата» до захвата Рейхстага: архивы Великой Отечественной войны

Воздушную колонну возглавит самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. Также в небе появятся четверки вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35 и ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации, возглавляемая стратегическим ракетоносцем Ту-160.

Впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков. Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями. Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1 тысячи 400 музыкантов.

В целом по Красной площади прошли около 40 тысяч военнослужащих и около 1 тысячи 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.

«Напишешь правду — не поверят»: истории ветеранов

Комментарии
1
vfrc sad
Чувствуешь гордость за нашу страну, когда видишь все это.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь