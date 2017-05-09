На Красной площади проходит Парад Победы

Парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, принимает — глава Министерства обороны Сергей Шойгу.
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В общей сложности в параде участвуют 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета. Впервые по Красной площади промаршируют отряды юнармейцев и девушки — курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты береговых войск Северного флота.
По традиции откроет механизированную часть парада легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за ним проследуют бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тигр», универсальные бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», боевая машина пехоты (БМП) на платформе «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3. За ними пойдет колонна современных танков — Т-14 «Армата» и основной боевой танк российской армии Т-72Б3. Артиллерия будет представлена межвидовым комплексом «Коалиция-СВ» и самоходными гаубицами «Мста-С», затем пройдут дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2У».
Арктическая техника, которая в этом году впервые примет участие в параде Победы, будет представлена зенитным ракетным комплексом «Тор-М2ДТ» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-СА» на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. После десантных многоцелевых бронетранспортеров «Ракушка» и боевых машин десанта БМД-4М на Красную площадь выйдут зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс». Замкнет парадный строй техники боевая машина пехоты на платформе «Бумеранг» с флагами видов Вооруженных сил РФ.
Воздушную колонну возглавит самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. Также в небе появятся четверки вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35 и ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации, возглавляемая стратегическим ракетоносцем Ту-160.
Впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков. Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями. Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1 тысячи 400 музыкантов.
В целом по Красной площади прошли около 40 тысяч военнослужащих и около 1 тысячи 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецко-фашистских войск.
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