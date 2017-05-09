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10:14 (мск), источник: УралПолит.ру

«Сквозь пургу, огонь и черный дым». Как уральские военные готовились к параду

В Екатеринбурге, как и по всей стране 9 Мая — особый день, начинающийся с марша воинских подразделений и рева моторов бронетехники.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В отличие от последних лет, сегодня выдался солнечный день, позволяющий рассмотреть военную технику. Как военную технику готовили к параду — в фоторепортаже «УралПолит.Ru».

Сегодня в параде приняло участие свыше 2 тысяч военнослужащих, 62 единицы военной техники. В отличие от прежних парадов, ретроспективная часть была сокращена до минимума — бронеколонну возглавлял лишь один танк времен Второй мировой войны Т-34, ретроспективная часть. Зато среди боевых машин были и новинки, впервые в парадном строю прошли гаубица «Коалиция — СВ», и ЗРК С-400 Триумф.

Фотографии Евгения Поторочина.

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