«Сквозь пургу, огонь и черный дым». Как уральские военные готовились к параду
В Екатеринбурге, как и по всей стране 9 Мая — особый день, начинающийся с марша воинских подразделений и рева моторов бронетехники.
В Екатеринбурге, как и по всей стране 9 Мая — особый день, начинающийся с марша воинских подразделений и рева моторов бронетехники.
В отличие от последних лет, сегодня выдался солнечный день, позволяющий рассмотреть военную технику. Как военную технику готовили к параду — в фоторепортаже «УралПолит.Ru».
Сегодня в параде приняло участие свыше 2 тысяч военнослужащих, 62 единицы военной техники. В отличие от прежних парадов, ретроспективная часть была сокращена до минимума — бронеколонну возглавлял лишь один танк времен Второй мировой войны Т-34, ретроспективная часть. Зато среди боевых машин были и новинки, впервые в парадном строю прошли гаубица «Коалиция — СВ», и ЗРК С-400 Триумф.
Фотографии Евгения Поторочина.