В Самаре состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню
Торжественные мероприятия в память о павших защитниках Родины проходят в эти дни во всех муниципальных образованиях региона.
Торжественные мероприятия в память о павших защитниках Родины проходят в эти дни во всех муниципальных образованиях региона.
Накануне Дня Победы, 8 мая, на площади Славы г. Самары состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню.
В преддверии праздника Великой Победы в церемонии приняли участие ветераны, руководство области, представители силовых структур, общественных и молодежных организаций.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области под руководством начальника Главного управления
Торжественные мероприятия в память о павших защитниках Родины проходят в эти дни во всех муниципальных образованиях Самарской области, сообщает облМЧС.