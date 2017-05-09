Первая десятка финалистов «Евровидения» определится сегодня
9 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2017» станет известна сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 мая, Киев /Корр. БЕЛТА/. Первая десятка финалистов международного конкурса песни «Евровидение-2017» станет известна сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне состоялись две генеральные репетиции шоу первого полуфинала. Вечернюю репетицию кроме зрителей в Международном выставочном центре посмотрели также национальные жюри стран, которые сегодня вечером сделают выбор.
В первом полуфинале на сцену выйдут: 1. Швеция, 2. Грузия, 3. Австралия, 4. Албания, 5. Бельгия, 6. Черногория, 7. Финляндия, 8. Азербайджан, 9. Португалия, 10. Греция, 11. Польша, 12. Молдова, 13. Исландия, 14. Чехия, 15. Кипр, 16. Армения, 17. Словения, 18. Латвия.
Второй полуфинал «Евровидения», в котором выступит Беларусь, состоится 11 мая, финал — 13 мая.
Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании — «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24». -0-