Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин поздравил горожан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин поздравил горожан с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
«Дорогие москвичи! Поздравляю вас с самым важным праздником — Днем Победы. Желаю, чтобы в каждом доме царил мир», — написал он на своей странице в твиттере во вторник.
Видеопоздравление Собянина с Днем Победы размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.