Десятки тысяч жителей Башкирии прошли «Бессмертным полком»

Точное количество участников вряд ли удастся подсчитать. Однако известно, что с каждым годом в шествии принимают участие все больше людей.

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В Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Мелеузе и других городах республики колонны «Бессмертного полка» начали движение ровно в 10.00 утра. Тысячи людей несли портреты своих отцов, дедушек, прадедушек, родных — участников войны и тружеников тыла.

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Десятки тысяч человек отдали этот долг памяти подвигу предков, несмотря на то, что в большинстве районов Башкирии сегодня установилась холодная и дождливая погода.

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«Бессмертный полк» стал традиционной акцией Дня Победы. Она проводится во всех городах и населенных пунктах России, а также во многих точках мира.