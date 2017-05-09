В парке Победы Рустам Минниханов почтил память павших в Великой Отечественной войне

Прибыв в парк Победы, участники церемонии поприветствовали каждого ветерана. После возложения венка и цветов к Вечному огню память павших в годы войны все присутствующие почтили минутой молчания. Прозвучали гимны России и Татарстана. Маршем прошла рота почетного караула.

В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица, а также главные герои сегодняшнего праздника — ветераны Великой Отечественной войны.

Далее официальные лица республики проследовали к монументу Матерям и вдовам погибших солдат. Их встретили участники всероссийского молодежного образовательного сбора кадетских корпусов и военно-патриотических клубов «СОЮЗ-2017 — Наследники Победы» с табличками своих регионов.

«Здравствуйте, “Наследники Победы”. Поздравляю вас с праздником Победы», — обратился к ним Президент РТ.

Затем Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев вместе возложили цветы к монументу Матерям и вдовам погибших солдат.