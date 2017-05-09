Усиленная проверка документов начнется в Астане с 10 мая
Мероприятие проводится в рамках подготовки к ЭКСПО.
Мероприятие проводится в рамках подготовки к ЭКСПО.
С 10 по 31 мая в Астане пройдет
В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов. Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов.
Главной задачей ОПМ «Правопорядок» является обеспечение безопасности всех жителей и гостей столицы и выявление незарегистрированных граждан.
Мероприятие проводится в рамках организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.