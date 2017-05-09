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11:49 (мск), источник: Nur.kz

Усиленная проверка документов начнется в Астане с 10 мая

Мероприятие проводится в рамках подготовки к ЭКСПО.

Источник: Nur.kz

С 10 по 31 мая в Астане пройдет оперативно-практическое мероприятие «Правопорядок», сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов. Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов.

Главной задачей ОПМ «Правопорядок» является обеспечение безопасности всех жителей и гостей столицы и выявление незарегистрированных граждан.

Мероприятие проводится в рамках организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

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