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10:57 (мск), источник: Известия.Ру

Ученые: современные скрипки звучат лучше скрипок Страдивари

Об этом сообщили в Национальной академии наук США.

Источник: AP 2017
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Международная группа ученых из США и Франции доказала, что современные скрипки звучат лучше инструментов легендарного мастера Антонио Страдивари.

В научной работе были задействованы три скрипки Страдивари и три новых инструмента. Возраст современных скрипок был не более 10 лет, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Скрипки слушали 137 человек в двух залах — в Париже и в Нью-Йорке, при этом инструменты звучали как сольно, так и в оркестре. В итоге слушатели отдали предпочтение современным скрипкам.

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