Ученые: современные скрипки звучат лучше скрипок Страдивари

Международная группа ученых из США и Франции доказала, что современные скрипки звучат лучше инструментов легендарного мастера Антонио Страдивари.

В научной работе были задействованы три скрипки Страдивари и три новых инструмента. Возраст современных скрипок был не более 10 лет, отмечает «Федеральное агентство новостей».