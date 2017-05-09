Ученые: современные скрипки звучат лучше скрипок Страдивари
Об этом сообщили в Национальной академии наук США.
Об этом сообщили в Национальной академии наук США.
Международная группа ученых из США и Франции доказала, что современные скрипки звучат лучше инструментов легендарного мастера Антонио Страдивари.
В научной работе были задействованы три скрипки Страдивари и три новых инструмента. Возраст современных скрипок был не более 10 лет, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Скрипки слушали 137 человек в двух залах — в Париже и в