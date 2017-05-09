Названы самые умные животные на Земле
Ученые выяснили, какие животные являются самыми умными на Земле, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ученые выяснили, какие животные являются самыми умными на Земле, передает ФБА «Экономика сегодня».
В процессе наблюдения за коммуникативными способностями животных специалисты выяснили, что максимально развитым интеллектом обладают приматы — гориллы, мартышки, гиббоны и шимпанзе. Именно представители этого вида могут различать человеческую речь и вступать в контакт с людьми.
Одними из самых развитых млекопитающих также являются дельфины. Они способны издавать до 14 тыс. звуков, а также владеют определенным спектром чувств и эмоций, отвечающих за ответственность.
В топ самых умных животных попали слоны, кошки и собаки.