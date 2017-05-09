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10:42 (мск), источник: Газета.Ру

Названы самые умные животные на Земле

Ученые выяснили, какие животные являются самыми умными на Земле, передает ФБА «Экономика сегодня».

Источник: РИА "Новости"
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В процессе наблюдения за коммуникативными способностями животных специалисты выяснили, что максимально развитым интеллектом обладают приматы — гориллы, мартышки, гиббоны и шимпанзе. Именно представители этого вида могут различать человеческую речь и вступать в контакт с людьми.

Одними из самых развитых млекопитающих также являются дельфины. Они способны издавать до 14 тыс. звуков, а также владеют определенным спектром чувств и эмоций, отвечающих за ответственность.

В топ самых умных животных попали слоны, кошки и собаки.

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