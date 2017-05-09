Названы самые умные животные на Земле

В процессе наблюдения за коммуникативными способностями животных специалисты выяснили, что максимально развитым интеллектом обладают приматы — гориллы, мартышки, гиббоны и шимпанзе. Именно представители этого вида могут различать человеческую речь и вступать в контакт с людьми.

Одними из самых развитых млекопитающих также являются дельфины. Они способны издавать до 14 тыс. звуков, а также владеют определенным спектром чувств и эмоций, отвечающих за ответственность.

В топ самых умных животных попали слоны, кошки и собаки.