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13:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Праздничная неделя закончится дождем и холодом для жителей Хабаровского края

Теплой будет только среда.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 мая, AmurMedia.

Теплая весна покинет хабаровчан до конца недели. Осадки ожидаются в четверг и пятницу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В темное время в среду ожидается легкое потепление: +11…+13°C. Температура в светлое время суток составит около +22…+24°C, без осадков. Ветер будет южным, 9−14 м/с.

В предстоящий четверг в крае похолодает. Ночью снова будет +7…+9°C, а вот днем уже будет +19…+21°C. В этот день ветер поменяется и утихнет, став юго-западным со скоростью 5−10 м/с. Кроме этого, днем возможны осадки.

Под занавес рабочей недели, в пятницу, ночью температура сохранится, все те же +7…+9°C. Днем термометр покажет около +15…+17°C. Ветер поменяется на юго-восточный и усилится до 7−12 м/с. Также стоит запастись зонтами, дожди не уйдут, однако осадки ожидаются небольшие.

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