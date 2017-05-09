Праздничная неделя закончится дождем и холодом для жителей Хабаровского края

Хабаровск, 9 мая, AmurMedia.

Теплая весна покинет хабаровчан до конца недели. Осадки ожидаются в четверг и пятницу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В темное время в среду ожидается легкое потепление: +11…+13°C. Температура в светлое время суток составит около +22…+24°C, без осадков. Ветер будет южным, 9−14 м/с.

В предстоящий четверг в крае похолодает. Ночью снова будет +7…+9°C, а вот днем уже будет +19…+21°C. В этот день ветер поменяется и утихнет, став юго-западным со скоростью 5−10 м/с. Кроме этого, днем возможны осадки.