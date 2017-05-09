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10:55 (мск), источник: СуперОмск

В Омске открыли Пост № 1 у Вечного огня

По информации «Омской губернии», 9 мая во всех районах области и Омске прошли торжественные процессии и возложения венков к монументам и обелискам воинской славы.

Источник: Омская губерния

Память погибших воинов почтили официальные лица во главе с Губернатором Виктором Назаровым. Члены правительства и Заксобрания вместе с ветеранами, тружениками тыла, военнослужащими Омского гарнизона возложили цветы к мемориалам в Парке имени 30-летия Победы, где организован Пост № 1.

«Отныне в дни государственных праздников и памятных дат в истории Отечества вахту памяти у Вечного огня будет нести почётный караул из числа старшеклассников, кадетов, представителей патриотических организаций и военнослужащих Омского гарнизона», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Сегодня часовые впервые заступили на почётную вахту и Пост № 1 объявили открытым. Церемониал завершился троекратным ружейным залпом.

Кроме того, официальные лица возложили цветы к мемориалу на Старо-Северном мемориальном кладбище, памятникам маршалу Победы Георгию Жукову, Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву, омичам — труженикам фронтового тыла, солдатской Матери.

Отметим, 300 тысяч омичей отправились на фронт в годы войны. В регионе было сформировано 6 стрелковых, две кавалерийские дивизии, добровольческая стрелковая бригада, отдельная морская стрелковая бригада, другие воинские части. 152 тысячи воинов погибли в боях за Родину.

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