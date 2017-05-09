Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане

Сюда уже несколько дней подряд непрерывным потоком идут тысячи людей — жители самого города-героя и Волгоградской области, гости со всей страны, и, конечно же, в эти дни здесь, как обычно 9 мая, большое количество иностранных гостей.

Утром 9 мая на Мамаевом кургане побывал губернатор Андрей Бочаров. В Зале воинской славы он возложил цветы к Вечному огню. Особые слова благодарности в этот день — в адрес ветеранов.