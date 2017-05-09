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11:11 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане

Праздничный день в Волгограде начался с возложения цветов и венков к Вечному огню на главной высоте России — Мамаевом кургане.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Сюда уже несколько дней подряд непрерывным потоком идут тысячи людей — жители самого города-героя и Волгоградской области, гости со всей страны, и, конечно же, в эти дни здесь, как обычно 9 мая, большое количество иностранных гостей.

Утром 9 мая на Мамаевом кургане побывал губернатор Андрей Бочаров. В Зале воинской славы он возложил цветы к Вечному огню. Особые слова благодарности в этот день — в адрес ветеранов.

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Нет сомнений, что для каждого россиянина 9 Мая — день особенный. Кто-то пришел на Мамаев курган отдать дань памяти своим родным, кто-то — почтить подвиг всех советских солдат и офицеров.

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