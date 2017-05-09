Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане
Праздничный день в Волгограде начался с возложения цветов и венков к Вечному огню на главной высоте России — Мамаевом кургане.
Праздничный день в Волгограде начался с возложения цветов и венков к Вечному огню на главной высоте России — Мамаевом кургане.
Сюда уже несколько дней подряд непрерывным потоком идут тысячи людей — жители самого
Утром 9 мая на Мамаевом кургане побывал губернатор Андрей Бочаров. В Зале воинской славы он возложил цветы к Вечному огню. Особые слова благодарности в этот день — в адрес ветеранов.
Нет сомнений, что для каждого россиянина 9 Мая — день особенный.