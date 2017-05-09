Парад Победы 9 мая 2017 в Новосибирске — фоторепортаж

Главными гостями праздника были, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, которым были предоставлены самые удобные места на трибунах. Посмотреть на Парад Победы в столице Сибири пришли не только жители Новосибирска, но и других городов и стран. В числе зрителей корреспондент VN.ru отметил приезжих из Томска, Тюмени, других городов Сибирского Федерального округа, студентов из Китая.
Люди приходили на место проведения парада — площадь Ленина, заранее. Уже с девяти утра самые лучшие места были заняты. Следует отметить и меры безопасности, предпринятые полицией — все пожелавшие прийти на парад проходили через специальные рамки контроля.
Военный парад принимал командующий 41-ой общевойсковой армией Центрального военного округа, генерал-лейтенант Алексей Завизьон, а командовал парадом начальник штаба, первый заместитель командующего 41-ой общевойсковой армией, генерал-майор Рустам Мурадов.
Всего в военном Параде Победы принимали участие более полутора тысяч военнослужащих различных видов вооруженных сил и родов войск Российской федерации, а также других силовых ведомств. Шествие открыли барабанщики Сибирского кадетского корпуса, задавая темп движения парадных расчетов. Первой на площадь вступила знаменная группа Новосибирского высшего командного военного училища с государственным флагом России, знаменем Победы и флагом Вооруженных сил РФ.
Затем по площади прошли парадные расчеты «Юнармии», кадетов Сибирского кадетского корпуса, офицеров управления 41-ой общевойсковой армии, соединение девушек из войсковых частей Новосибирского гарнизона, курсантов четвертого курса Новосибирского Военного института войск Национальной гвардии РФ.
По площади маршировали парадные расчеты офицеров и солдат 35-ой Гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова второй степени отдельной мотострелковой бригады, 124-го отделения десантно-штурмовой бригады, 41-ой Амурской дивизии противовоздушной обороны и многие другие.
Колонну боевой техники возглавил легендарный ветеран, символ Великой Победы — танк «Т-34». Затем на площадь вышла современная техника: бронированные командно-штабные автомобили «Тигр», колонна бронетранспортеров БТР-82А, бронированные тягачи «Медведь» со 152-миллиметровыми гаубицами, боевая машина реактивной артиллерии БМ 21 «Краб», боевая машина 9Б-140 «Укаган», стартовая батарея оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», высокоточный ракетный комплекс С-400, комплекс «Ярс» ракетных войск стратегического назначения, оснащенный баллистической ракетой.
Над площадью пролетели два вертолета МИ-8 новейшей модификации, которые поступили на вооружение в 2014 году, два ударных транспортно-боевых вертолетов МИ-24, группа из двух дальних истребителей перехватчиков МИГ-31, а также самолеты, собранные на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова — сверхзвуковые ударно-авиационные комплексы СУ-34. Парад авиации завершил еще один ветеран боевой техники — самолет-истребитель начального периода Великой Отечественной войны «Миг-3».
— Есть чувство гордости за вооруженные силы, за свою Родину, — поделился своими впечатлениями о параде полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло. — Сегодня мы видим на параде поколение, которое воспитывалось на героизме наших ветеранов. Это поколение, которое защищает нашу Родину. Как генерал боевых действий (полпред пришел на парад в форме вице-адмирала ВМФ РФ, — прим. ред.), я знаю, что это достойное поколение. В строю прошли те ребята, которые сейчас выполняют свой воинский долг, в том числе, и в Сирии. Я горжусь тем, что сейчас есть, кому защищать нашу Родину!
После завершения Парада Победы, перед шествием «Бессмертного полка», о своих впечатлениях рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий:
— Для меня, как для каждого человека, жителя Новосибирска, 9 мая — это святой праздник, — сказал губернатор. — Это праздник с самыми добрыми воспоминаниями о поколениях защитников нашей Родины. Для меня это, прежде всего, воспоминания об отце-фронтовике. Конечно, в этот день хотелось бы побывать на могиле у него, но государственный долг обязывает меня быть здесь, вместе с новосибирцами. Мне трудно переоценить те чувства, с которым сейчас начнет свое шествие «Бессмертный полк». Люди несут чувства светлой памяти и выражают благодарность своим близким, которые воевали и погибли. Очень важно, что мы продолжаем ценить подвиг погибших.
Владимир Городецкий напомнил, что в прошлом году в аэропорту Толмачево был открыт монумент летчикам-защитникам. Там в годы войны были сформированы полки, где проходили переподготовку летчики-штурманы перед отправкой на фронт. Из них — 30 человек получили звание героев Советского союза. Также губернатор рассказал, что вчера была открыта диорама, посвященная Добровольческой дивизии — выставочный комплекс, созданный художником Вениамином Чабановым, участником Великой Отечественной войны, — о тяжелых сражениях на Ржавско-Вяземском плацдарме.