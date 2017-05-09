Парад Победы 9 мая 2017 в Новосибирске — фоторепортаж

Главными гостями праздника были, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, которым были предоставлены самые удобные места на трибунах. Посмотреть на Парад Победы в столице Сибири пришли не только жители Новосибирска, но и других городов и стран. В числе зрителей корреспондент VN.ru отметил приезжих из Томска, Тюмени, других городов Сибирского Федерального округа, студентов из Китая.

Люди приходили на место проведения парада — площадь Ленина, заранее. Уже с девяти утра самые лучшие места были заняты. Следует отметить и меры безопасности, предпринятые полицией — все пожелавшие прийти на парад проходили через специальные рамки контроля.

Всего в военном Параде Победы принимали участие более полутора тысяч военнослужащих различных видов вооруженных сил и родов войск Российской федерации, а также других силовых ведомств. Шествие открыли барабанщики Сибирского кадетского корпуса, задавая темп движения парадных расчетов. Первой на площадь вступила знаменная группа Новосибирского высшего командного военного училища с государственным флагом России, знаменем Победы и флагом Вооруженных сил РФ.

Над площадью пролетели два вертолета МИ-8 новейшей модификации, которые поступили на вооружение в 2014 году, два ударных транспортно-боевых вертолетов МИ-24, группа из двух дальних истребителей перехватчиков МИГ-31, а также самолеты, собранные на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова — сверхзвуковые ударно-авиационные комплексы СУ-34. Парад авиации завершил еще один ветеран боевой техники — самолет-истребитель начального периода Великой Отечественной войны «Миг-3».

— Есть чувство гордости за вооруженные силы, за свою Родину, — поделился своими впечатлениями о параде полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло. — Сегодня мы видим на параде поколение, которое воспитывалось на героизме наших ветеранов. Это поколение, которое защищает нашу Родину. Как генерал боевых действий (полпред пришел на парад в форме вице-адмирала ВМФ РФ, — прим. ред.), я знаю, что это достойное поколение. В строю прошли те ребята, которые сейчас выполняют свой воинский долг, в том числе, и в Сирии. Я горжусь тем, что сейчас есть, кому защищать нашу Родину!

После завершения Парада Победы, перед шествием «Бессмертного полка», о своих впечатлениях рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий: