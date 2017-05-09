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11:04 (мск), источник: VN.ru

Парад Победы 9 мая 2017 в Новосибирске — фоторепортаж

Новейшие модели истребителей, противоракетных систем, ракетный комплекс «Ярс», оснащенный баллистической ракетой, увидели на военном параде в честь Дня Победы 9 мая жители Новосибирска. Впервые в параде участвовали сводные расчеты девушек-военнослужащих, Росгвардии, а также подразделения «Юнармии», созданной по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Главными гостями праздника были, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, которым были предоставлены самые удобные места на трибунах. Посмотреть на Парад Победы в столице Сибири пришли не только жители Новосибирска, но и других городов и стран. В числе зрителей корреспондент VN.ru отметил приезжих из Томска, Тюмени, других городов Сибирского Федерального округа, студентов из Китая.

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Люди приходили на место проведения парада — площадь Ленина, заранее. Уже с девяти утра самые лучшие места были заняты. Следует отметить и меры безопасности, предпринятые полицией — все пожелавшие прийти на парад проходили через специальные рамки контроля.

Военный парад принимал командующий 41-ой общевойсковой армией Центрального военного округа, генерал-лейтенант Алексей Завизьон, а командовал парадом начальник штаба, первый заместитель командующего 41-ой общевойсковой армией, генерал-майор Рустам Мурадов.

Всего в военном Параде Победы принимали участие более полутора тысяч военнослужащих различных видов вооруженных сил и родов войск Российской федерации, а также других силовых ведомств. Шествие открыли барабанщики Сибирского кадетского корпуса, задавая темп движения парадных расчетов. Первой на площадь вступила знаменная группа Новосибирского высшего командного военного училища с государственным флагом России, знаменем Победы и флагом Вооруженных сил РФ.

Затем по площади прошли парадные расчеты «Юнармии», кадетов Сибирского кадетского корпуса, офицеров управления 41-ой общевойсковой армии, соединение девушек из войсковых частей Новосибирского гарнизона, курсантов четвертого курса Новосибирского Военного института войск Национальной гвардии РФ.

По площади маршировали парадные расчеты офицеров и солдат 35-ой Гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова второй степени отдельной мотострелковой бригады, 124-го отделения десантно-штурмовой бригады, 41-ой Амурской дивизии противовоздушной обороны и многие другие.

Колонну боевой техники возглавил легендарный ветеран, символ Великой Победы — танк «Т-34». Затем на площадь вышла современная техника: бронированные командно-штабные автомобили «Тигр», колонна бронетранспортеров БТР-82А, бронированные тягачи «Медведь» со 152-миллиметровыми гаубицами, боевая машина реактивной артиллерии БМ 21 «Краб», боевая машина 9Б-140 «Укаган», стартовая батарея оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», высокоточный ракетный комплекс С-400, комплекс «Ярс» ракетных войск стратегического назначения, оснащенный баллистической ракетой.

Над площадью пролетели два вертолета МИ-8 новейшей модификации, которые поступили на вооружение в 2014 году, два ударных транспортно-боевых вертолетов МИ-24, группа из двух дальних истребителей перехватчиков МИГ-31, а также самолеты, собранные на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова — сверхзвуковые ударно-авиационные комплексы СУ-34. Парад авиации завершил еще один ветеран боевой техники — самолет-истребитель начального периода Великой Отечественной войны «Миг-3».

 — Есть чувство гордости за вооруженные силы, за свою Родину, — поделился своими впечатлениями о параде полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло. — Сегодня мы видим на параде поколение, которое воспитывалось на героизме наших ветеранов. Это поколение, которое защищает нашу Родину. Как генерал боевых действий (полпред пришел на парад в форме вице-адмирала ВМФ РФ, — прим. ред.), я знаю, что это достойное поколение. В строю прошли те ребята, которые сейчас выполняют свой воинский долг, в том числе, и в Сирии. Я горжусь тем, что сейчас есть, кому защищать нашу Родину!

После завершения Парада Победы, перед шествием «Бессмертного полка», о своих впечатлениях рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий:

— Для меня, как для каждого человека, жителя Новосибирска, 9 мая — это святой праздник, — сказал губернатор. — Это праздник с самыми добрыми воспоминаниями о поколениях защитников нашей Родины. Для меня это, прежде всего, воспоминания об отце-фронтовике. Конечно, в этот день хотелось бы побывать на могиле у него, но государственный долг обязывает меня быть здесь, вместе с новосибирцами. Мне трудно переоценить те чувства, с которым сейчас начнет свое шествие «Бессмертный полк». Люди несут чувства светлой памяти и выражают благодарность своим близким, которые воевали и погибли. Очень важно, что мы продолжаем ценить подвиг погибших.

Источник: Аркадий Уваров

Владимир Городецкий напомнил, что в прошлом году в аэропорту Толмачево был открыт монумент летчикам-защитникам. Там в годы войны были сформированы полки, где проходили переподготовку летчики-штурманы перед отправкой на фронт. Из них — 30 человек получили звание героев Советского союза. Также губернатор рассказал, что вчера была открыта диорама, посвященная Добровольческой дивизии — выставочный комплекс, созданный художником Вениамином Чабановым, участником Великой Отечественной войны, — о тяжелых сражениях на Ржавско-Вяземском плацдарме.

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