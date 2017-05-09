Парад Победы в Перми завершил «Бессмертный полк»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В Перми праздничные действия в День Победы начались в 10:00 местного времени (08:00 мск) на Октябрьской площади. Для ветеранов и собравшихся гостей артисты представили театрализованный пролог. Затем торжественным маршем проследовали войска Пермского гарнизона. За ними проследовало около 20 единиц военной техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Читайте также Дни цветов и памяти

Главными гостями праздника традиционно являются ветераны Великой Отечественной войны. Особенностью этого года стал визит делегации ветеранов блокадного Ленинграда, которые также принимают участие в пермском Параде Победы. Для них организовано 500 зрительских мест и еще 500 — для сопровождающих. Для зрителей на площади установлены трибуны. Отдельным событием стала многотысячная колонна «Бессмертного полка». Участники прошли по Октябрьской площади, улице Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. «Бессмертный полк» прошагал по улицам города Перми уже пятый раз.

<div id="vk_post_-3551694_1768969"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-3551694_1768969", -3551694, 1768969, 'YlrvBDB1rR3Lrjnm8RULmDGGmO6w')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

В 2017 году число участников акции побило все рекорды. по предварительным данным, в шествии приняло участие примерно 40 тыс. человек. Горожане с гордостью несли портреты своих близких, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Каждый готов рассказать историю фронтовика с портрета.

<div id="vk_post_-3551694_1768920"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-3551694_1768920", -3551694, 1768920, 'hvs8P4HkJ-b6WRS6lMZ83dEoOkUk')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

Врио губернатора Максим Решетников также шагал в одной колонне с пермяками. Он нес портрет брата деда — Ильи Ивановича Решетникова, который в звании сержанта работал шофёром 716 дивизиона связи. Был на южном, прибалтийском фронтах. Во время освобождения Крыма без сна и отдыха работал несколько суток, доставляя офицеров и документы. Трижды ранен, награждён медалями «За Боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945». Напомним, в 2013 году к шествию присоединились более 5 тысяч человек, в 2014 — более 12 тысяч, в 2015 году — более 25 тысяч человек. В 2016 году количество участников акции превысило 30 тысяч человек. Полки идут практически во всех муниципальных образованиях Пермского края. Акция призвана сохранить память о героических подвигах своих дедов и прадедов, которые боролись за освобождение Родины, не жалея жизни. Это гражданская инициатива тех, кому важно сохранить семейные истории о подвигах родных, приближавших Победу на фронте или в тылу.

<div id="vk_post_-3551694_1768831"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-3551694_1768831", -3551694, 1768831, 'OXQ0BuHCvhGvg57j8TBAroeXJLvh')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>