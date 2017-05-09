В Севастополе проходит парад Победы

Традиционно торжественное мероприятие открыли рота барабанщиков и знаменные группы. Следом за ними по центральному кольцу маршем прошли более тысячи военнослужащих Севастопольского гарнизона. Кроме того, впервые в параде принимают участие личный состав Росгвардии и женская рота разведки ЧФ.

В механизированной части, которая проходит в настоящее время, задействованы около 40 единиц военной техники: БТРы, ракетные комплексы «Бастион», «Минерал», и «Монолит», реактивные системы залпового огня «Град», «Град-М», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь С» и С-300.

За движением колонн и техники наблюдают ветераны Великой Отечественной войны, а также руководство Севастополя, жители и гости города-героя.

По завершении парада начнется шествие «Бессмертного полка» — потомки участников войны пронесут в руках портреты своих славных предков.

По всему Севастополю в течение дня планируется провести многочисленные мероприятия в честь Дня Победы — концерты, полевые кухни, театрализованные представления. Ближе к вечеру на площади Нахимова начнется праздничный концерт, на котором выступят различные творческие коллективы, а также Юлия Самойлова.