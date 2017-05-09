В Севастополе проходит парад Победы
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости (Крым). В Севастополе проходит военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщине освобождения города от
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости (Крым). В Севастополе проходит военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщине освобождения города от
Командует парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота
Традиционно торжественное мероприятие открыли рота барабанщиков и знаменные группы. Следом за ними по центральному кольцу маршем прошли более тысячи военнослужащих Севастопольского гарнизона. Кроме того, впервые в параде принимают участие личный состав Росгвардии и женская рота разведки ЧФ.
В механизированной части, которая проходит в настоящее время, задействованы около 40 единиц военной техники: БТРы, ракетные комплексы «Бастион», «Минерал», и «Монолит», реактивные системы залпового огня «Град», «Град-М»,
За движением колонн и техники наблюдают ветераны Великой Отечественной войны, а также руководство Севастополя, жители и гости
По завершении парада начнется шествие «Бессмертного полка» — потомки участников войны пронесут в руках портреты своих славных предков.
По всему Севастополю в течение дня планируется провести многочисленные мероприятия в честь Дня Победы — концерты, полевые кухни, театрализованные представления. Ближе к вечеру на площади Нахимова начнется праздничный концерт, на котором выступят различные творческие коллективы, а также Юлия Самойлова.
Завершится празднование Дня Победы салютом. Он озарит небо над