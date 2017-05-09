Более тысячи человек и 50 единиц техники приняли участие в параде Победы на площади Минина и Пожарского Нижнего Новгорода.

Согласно информации, перед началом парада Валерий Шанцев обратился к собравшимся нижегородцам.

«В 72-й раз наша страна с неимоверной радостью и со слезами на глазах встречает День Победы! По всей России звучат марши, песни, залпы орудий и победное “Ура!”. Четыре долгих года наш народ шел к этому знаковому дню — 9 мая 45-го. Шел дымными полями сражений, бессонными ночами у станков, боролся до последнего — и выстоял», — сказал Валерий Шанцев.

Глава региона обратил внимание на то, что Нижегородскую область миновали кровопролитные бои, но горьковчане прошли дорогами войны от Москвы до Берлина, сражались под Сталинградом и Курском, держали оборону Ленинграда и Севастополя, трудились в тылу. «Тот светлый майский день очень далек от нас, но все мы знаем и помним, какую цену заплатили наши прадеды, деды и отцы, чтобы сегодня мы отмечали его под мирным синим небом. Великая Победа была оплачена миллионами жизней наших соотечественников. Июнь 41-го и май 45-го разделяли не только 1418 календарных дней: между ними были сотни разрушенных городов, потери родных и близких, горечь поражений… И в то же время были радость долгожданных встреч и побед, самая крепкая дружба и нерушимое братство», — сказал губернатор, обращаясь к нижегородцам.

Всего в параде на площади Минина и Пожарского приняли участие 1,179 тыс. человек. В составе механизированной колонны прошли 58 единиц техники, в том числе танки Т72Б3, БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С19, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а, тягачи с минометами 2С12 и пушками МСТА-Б. Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-К».

Напомним, что в Нижнем Новгороде традиция военных парадов была возрождена губернатором Валерием Шанцевым в 2010 году, когда впервые за всю современную историю в столице региона прошел парад военной техники.

Горьковская область внесла большой вклад в становление Победы в Великой Отечественной войне. Из региона на фронт ушли свыше 830 тыс. человек. Вернулись с фронта живыми лишь половина из этого числа. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.