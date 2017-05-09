В центре Киева произошли стычки

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева возле станции метро «Арсенальная» формируется колонна участников акции «Бессмертный полк».

«Участники акций собираются в районе площади Арсенальной. Некоторые из них применяет пиротехнику», — сообщает пресс-служба Нацполиции Киева. Ситуация у метро «Арсенальная» в КиевеСитуация у метро «Арсенальная» в Киеве.

Вдоль улицы Мазепы установлены рамки металлоискателей.

Так же по улице Мазепы из верхних окно здания активисты ОУН вывесили национальные флаги и включили патриотическую музыку. Вход в здание заблокировали правоохранители, которые воспрепятствуют выходу активистов во время прохождения по улице участников акции «Бессмертный полк». По словам народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, офис ОУН блокирует Нацгвардия. В Киеве заблокировали офис ОУН.

В полиции сообщили, что намерены жестко реагировать на все правонарушения.