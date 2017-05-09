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11:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Киева произошли стычки

Сообщается, что в центре Киева у станции метро «Арсенальная» начинает формироваться колонна участников акции «Бессмертный полк», вдоль улицы Мазепы установлены рамки металлоискателей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева возле станции метро «Арсенальная» формируется колонна участников акции «Бессмертный полк».

«Участники акций собираются в районе площади Арсенальной. Некоторые из них применяет пиротехнику», — сообщает пресс-служба Нацполиции Киева. Ситуация у метро «Арсенальная» в КиевеСитуация у метро «Арсенальная» в Киеве.

Вдоль улицы Мазепы установлены рамки металлоискателей.

Так же по улице Мазепы из верхних окно здания активисты ОУН вывесили национальные флаги и включили патриотическую музыку. Вход в здание заблокировали правоохранители, которые воспрепятствуют выходу активистов во время прохождения по улице участников акции «Бессмертный полк». По словам народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, офис ОУН блокирует Нацгвардия. В Киеве заблокировали офис ОУН.

В полиции сообщили, что намерены жестко реагировать на все правонарушения.

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Акции «Бессмертный полк» во вторник пройдут сразу в нескольких городах Украины, помимо Киева шествие пройдет в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области.

Активисты организации «Добровольческое движение ОУН» заявили, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции «Бессмертный полк».

В минувшем году во время проведения «Бессмертного полка» в Киеве произошла незначительная потасовка участников мероприятия и активистов. Некоторые участники марша несли портреты Сталина, советские флаги, а также георгиевские ленточки. Украинские националисты пытались отобрать их, в результате чего возникла потасовка.

​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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