В Железноводске сшили самый большой в России «Синий платочек» с именами участников войны

ПЯТИГОРСК, 9 мая. /ТАСС/. Самый большой в России «Синий платочек» сшили и презентовали сегодня в Железноводске. Треугольное полотно размером 6 м в высоту и 16 м в длину составлено из маленьких треугольных лоскутов, на которых участники акции написали имена своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Мы делаем это, чтобы навсегда осталась у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа

Всего на «Синий платочек» нанесены имена 3753 участников ВОВ, география охватывает 53 субъекта РФ, а также Грецию, Израиль, Азербайджан, Эстонию и ряд других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, акция «Синий платочек» проводится в Железноводске с 11 апреля по 9 мая. В городе были размещены импровизированные штабы для всех желающих принять участие в мероприятии.

«Предполагается, что это будет самый большой в России “Синий платочек”, после праздника он будет передан в музей», — сказали в администрации.

«Синий платочек» — песня военных лет, которую традиционно исполняли на концертах во фронтовых частях. Наиболее популярным «Синий платочек» был в исполнении Клавдии Шульженко.

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