В Симферополе впервые прошел военный парад в честь Дня Победы

В механизированной части парада были задействованы реактивные системы залпового огня «Град», бронеавтомобили «Тигр», зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300 «Фаворит», бронетранспортеры (БТР-82) и другая военная техника.

В частности, в параде приняли участие военнослужащие Черноморского флота, подразделений МВД и МЧС, а также юные нахимовцы Севастопольского президентского кадетского училища и участники движения «Юнармия». Возглавила расчеты знаменная группа, которая пронесла копию Знамени Победы, флаг России и копию знамени Минобороны РФ.

Командовал парадом командир 126-ой отдельной бригады береговой обороны полковник Василий Попов, принимал начальник Симферопольского гарнизона, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин.

Главными зрителями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. Специально для них на площади Ленина, через которую проходит проспект Кирова, развернули палатку со стульями.

Приветствовали военных глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного cовета РК Владимир Константинов, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, другие.

Журналистам перед началом мероприятия Аксенов заявил, что проведение военного парада в Симферополе имеет огромное значение, а также подчеркнул, что День Победы — самый большой праздник в стране. Кроме того, глава РК отметил, что ветераны Великой Отечественной войны — особые люди, которые находятся под постоянной заботой государства.

В свою очередь Константинов подчеркнул, что россияне, в отличие от европейцев, не утратили важность Дня Победы. «Видимо, нашему народу суждено и далее хранить этот праздник в отличие от европейских народов», — заявил он.

Посмотреть на первый в крымской столице парад Победы пришли тысячи жителей и гостей города: как взрослые, так и дети. Люди принесли с собой цветы, которые после смогли подарить ветеранам, а также воздушные шары и флажки с символикой Дня Победы. Кроме того, многие зрители повязали на одежду георгиевские ленточки.

По завершении парада началось шествие «Бессмертного полка». Люди с портретами родственников, участвовавшими в Великой Отечественной войне, пройдут до мемориала «Вечный огонь» в парке им. Гагарина, где возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Стоит отметить, что с утра на площади Ленина работает выставка военной техники, которую все желающие могут посетить до 15.00. Она уже пользуется большой популярностью, особенно у детей и молодежи.

Вечерняя программа в честь Дня Победы начнется в 18.00 с праздничного концерта, который завершится красочным салютом. Все это можно будет также увидеть на центральной площади Симферополя.