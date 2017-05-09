Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
11:25 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе впервые прошел военный парад в честь Дня Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости (Крым). В Симферополе состоялся военный парад, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА "Новости"

По центральной улице крымской столицы — проспекту Кирова — торжественным маршем прошли около тысячи военнослужащих и проехали 38 единиц военной техники, передает корреспондент РИА Новости (Крым).

В частности, в параде приняли участие военнослужащие Черноморского флота, подразделений МВД и МЧС, а также юные нахимовцы Севастопольского президентского кадетского училища и участники движения «Юнармия». Возглавила расчеты знаменная группа, которая пронесла копию Знамени Победы, флаг России и копию знамени Минобороны РФ.

В механизированной части парада были задействованы реактивные системы залпового огня «Град», бронеавтомобили «Тигр», зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300 «Фаворит», бронетранспортеры (БТР-82) и другая военная техника.

Читайте также
Дни цветов и памяти

Командовал парадом командир 126-ой отдельной бригады береговой обороны полковник Василий Попов, принимал начальник Симферопольского гарнизона, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин.

Главными зрителями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. Специально для них на площади Ленина, через которую проходит проспект Кирова, развернули палатку со стульями.

Приветствовали военных глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного cовета РК Владимир Константинов, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, другие.

Журналистам перед началом мероприятия Аксенов заявил, что проведение военного парада в Симферополе имеет огромное значение, а также подчеркнул, что День Победы — самый большой праздник в стране. Кроме того, глава РК отметил, что ветераны Великой Отечественной войны — особые люди, которые находятся под постоянной заботой государства.

В свою очередь Константинов подчеркнул, что россияне, в отличие от европейцев, не утратили важность Дня Победы. «Видимо, нашему народу суждено и далее хранить этот праздник в отличие от европейских народов», — заявил он.

Посмотреть на первый в крымской столице парад Победы пришли тысячи жителей и гостей города: как взрослые, так и дети. Люди принесли с собой цветы, которые после смогли подарить ветеранам, а также воздушные шары и флажки с символикой Дня Победы. Кроме того, многие зрители повязали на одежду георгиевские ленточки.

По завершении парада началось шествие «Бессмертного полка». Люди с портретами родственников, участвовавшими в Великой Отечественной войне, пройдут до мемориала «Вечный огонь» в парке им. Гагарина, где возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Стоит отметить, что с утра на площади Ленина работает выставка военной техники, которую все желающие могут посетить до 15.00. Она уже пользуется большой популярностью, особенно у детей и молодежи.

Вечерняя программа в честь Дня Победы начнется в 18.00 с праздничного концерта, который завершится красочным салютом. Все это можно будет также увидеть на центральной площади Симферополя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин отметил разобщенность ведущих стран мира в начале войны
Парад Победы на Красной площади завершился
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь