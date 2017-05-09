В Волгограде прошел парад на Площади Павших боцов

Открыл парад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Губернатор отметил, что 9 мая в Волгограде отмечают великую дату. Он попросил почтить память павших за свободу и независимость минутой молчания.

Затем на площадь вышла рота барабанщиц Волгоградской академии МВД. Девушки барабанным ритмом задают темп всем парадным расчетам. Далее на площадь выходят четыре парадные коробки роты почетного караула Волгоградского гарнизона.