В Волгограде прошел парад на Площади Павших боцов
В Волгограде прошел парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ВДТВ.
В Волгограде прошел парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ВДТВ.
Открыл парад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Губернатор отметил, что 9 мая в Волгограде отмечают великую дату. Он попросил почтить память павших за свободу и независимость минутой молчания.
Затем на площадь вышла рота барабанщиц Волгоградской академии МВД. Девушки барабанным ритмом задают темп всем парадным расчетам. Далее на площадь выходят четыре парадные коробки роты почетного караула Волгоградского гарнизона.
Затем, четко печатая шаг, вышли
Вслед за десантниками стройной коробкой вышли
Затем — курсанты Волгоградской Академии МВД, представители 22-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области.
Впервые на военный парад вышли участники регионального отделения Всероссийского
После парадных расчетов на площадь Павших Борцов выехала техника. Первым шел легендарный танк Т-34. Далее проследовали образцы военной техники периода Великой Отечественной: тяжёлый мотоцикл М-72, военный полноприводный легковой автомобиль с упрощённым открытым кузовом «Газ-67», американский армейский автомобиль повышенной проходимости «Виллис», бронеавтомобиль БА-64. На площади выехала 57-ми миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2.
Прошла по площади и современная техника, в частности, многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», боевая машина пехоты третьего поколения БМП-3, танк Т-90а, системы залпового огня «Торнадо».