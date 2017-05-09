Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Светская хроника: до РФ дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
11:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде прошел парад на Площади Павших боцов

В Волгограде прошел парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ВДТВ.

Открыл парад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Губернатор отметил, что 9 мая в Волгограде отмечают великую дату. Он попросил почтить память павших за свободу и независимость минутой молчания.

Затем на площадь вышла рота барабанщиц Волгоградской академии МВД. Девушки барабанным ритмом задают темп всем парадным расчетам. Далее на площадь выходят четыре парадные коробки роты почетного караула Волгоградского гарнизона.

Затем, четко печатая шаг, вышли воины-десантники 56-ой отдельной гвардейской ордена Отечественной Войны первой степени Донской Казачьей десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Читайте также
Дни цветов и памяти

Вслед за десантниками стройной коробкой вышли воины-железнодорожники 37-й отдельной железнодорожной бригады.

Затем — курсанты Волгоградской Академии МВД, представители 22-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Впервые на военный парад вышли участники регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Это объединение создано по инициативе Министра обороны Российской Федерации. Завершил парад торжественный расчет военно-патриотического клуба ДОСААФ России Волгоградской области.

После парадных расчетов на площадь Павших Борцов выехала техника. Первым шел легендарный танк Т-34. Далее проследовали образцы военной техники периода Великой Отечественной: тяжёлый мотоцикл М-72, военный полноприводный легковой автомобиль с упрощённым открытым кузовом «Газ-67», американский армейский автомобиль повышенной проходимости «Виллис», бронеавтомобиль БА-64. На площади выехала 57-ми миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2.

Прошла по площади и современная техника, в частности, многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», боевая машина пехоты третьего поколения БМП-3, танк Т-90а, системы залпового огня «Торнадо».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин отметил разобщенность ведущих стран мира в начале войны
Парад Победы на Красной площади завершился
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь