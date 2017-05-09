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17:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские автомобилисты и сотрудники ДПС устроили зрелищный флешмоб ко Дню Победы

Воронежские автомобилисты красочным флешмобом поздравили всех с Днём Победы. Видео появилось в сообществе «Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online».

Полицейские машины ДПС выстроились в надпись «9 мая», а рядом из авто сложился настоящий танк. Как рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» организаторы акции, в мероприятии приняло участие 110 автомобилей.

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