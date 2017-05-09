Воронежские автомобилисты и сотрудники ДПС устроили зрелищный флешмоб ко Дню Победы
Воронежские автомобилисты красочным флешмобом поздравили всех с Днём Победы. Видео появилось в сообществе «Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online».
Воронежские автомобилисты красочным флешмобом поздравили всех с Днём Победы. Видео появилось в сообществе «Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online».
Полицейские машины ДПС выстроились в надпись «9 мая», а рядом из авто сложился настоящий танк. Как рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» организаторы акции, в мероприятии приняло участие 110 автомобилей.