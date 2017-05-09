Парад Победы на Красной площади завершился
В Москве завершился Парад Победы, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Финальным аккордом шествия стало исполнение военными музыкантами песни «Мы армия России».
В Москве завершился Парад Победы, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Финальным аккордом шествия стало исполнение военными музыкантами песни «Мы армия России».
После того, как по брусчатке Красной площади прошла военная техника и пешие расчеты, на авансцене появился военный оркестр московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина.
Музыканты исполнили песню на музыку Георгия Мовсесяна и слова Роберта Рождественского «Мы армия России», а покинули площадь под звуки легендарного «Прощания славянки».