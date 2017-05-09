Парад Победы на Красной площади завершился

После того, как по брусчатке Красной площади прошла военная техника и пешие расчеты, на авансцене появился военный оркестр московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина.

Музыканты исполнили песню на музыку Георгия Мовсесяна и слова Роберта Рождественского «Мы армия России», а покинули площадь под звуки легендарного «Прощания славянки».