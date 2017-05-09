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11:27 (мск), источник: Вести.Ru

Парад Победы на Красной площади завершился

В Москве завершился Парад Победы, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Финальным аккордом шествия стало исполнение военными музыкантами песни «Мы армия России».

Источник: РИА "Новости"
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После того, как по брусчатке Красной площади прошла военная техника и пешие расчеты, на авансцене появился военный оркестр московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина.

Музыканты исполнили песню на музыку Георгия Мовсесяна и слова Роберта Рождественского «Мы армия России», а покинули площадь под звуки легендарного «Прощания славянки».

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Комментарии
1
Василий Фесин
Хороший,классный парад,как всегда-на высоте.
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