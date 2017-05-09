Активисты заблокировали вход в парк Вечной славы в Киеве

Группа лиц заблокировала вход в парк Вечной Славы в Киеве, полиция ведет с ними переговоры, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сотрудники полиции проводят переговоры с группой лиц, которые заблокировали вход на территорию парка Вечной славы», — говорится в сообщении (по состоянию на 10.45).

При этом в сообщении полиции не указано, о сторонниках какой акции идет речь. Ранее в Киеве правоохранители задержали двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами во время массовых мероприятий в центре города. Также сообщалось еще о нескольких нарушениях общественного порядка.