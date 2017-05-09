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13:14 (мск), источник: АиФ Иркутск

60 тысяч иркутян приняли участие в праздновании Дня Победы

60 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Иркутске, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В шествии подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона приняли участие более тысячи человек. Впервые по площади прошли военнослужащие национальной гвардии, юнармейцы и рота почетного караула. В состав механизированной колонны вошли реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», макет ракетного комплекса «Тополь», БТР-70М, противотанковая пушка «Рапира» и другая военная техника.

После военного парада по площади прошли участники «Бессмертного полка» с портретами родственников, принимавших участие в боевых действиях. К шествию присоединились около 50 тысяч человек.

Празднование Дня Победы завершится в 22 часа салютом. Его проведут с баржи, расположенной на Ангаре в районе Нижней Набережной. По данным организаторов, будет использовано 4519 пиротехнических изделий.

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