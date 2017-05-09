В Краснодаре возложили венки к Вечному огню
В кубанской столице начались торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Губернатор Вениамин Кондратьев возложил цветы к бюсту маршала Георгия Жукова. Затем церемония продолжилась у Вечного огня.
В кубанской столице начались торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Губернатор Вениамин Кондратьев возложил цветы к бюсту маршала Георгия Жукова. Затем церемония продолжилась у Вечного огня.
Память советских солдат и офицеров, погибших на войне, почтили глава края Вениамин Кондратьев, федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, председатель ЗСК Владимир Бекетов,
После этого губернатор посетил Всесвятское кладбище и вместе с ветеранами возложил корзины с цветами к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к памятнику воинам, погибшим при освобождении Краснодара, сообщили ГТРК «Кубань» в