В Краснодаре возложили венки к Вечному огню

Память советских солдат и офицеров, погибших на войне, почтили глава края Вениамин Кондратьев, федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернаторы, мэр Краснодара Евгений Первышов, митрополит Кубанский Исидор.

После этого губернатор посетил Всесвятское кладбище и вместе с ветеранами возложил корзины с цветами к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к памятнику воинам, погибшим при освобождении Краснодара, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.