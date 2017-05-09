Акция «Бессмертный полк» прошла в Нижнем Новгороде

Согласно информации, они начали шествие от гостиницы «Октябрьская» на Верхневолжской набережной, а после в составе торжественных колонн с портретами своих родственников-фронтовиков проследовали на площадь Минина и Пржарского, где к ним присоединились первые лица Нижегородской области и города, включая губернатора Валерия Шанцева.

Акция завершилась на площади Народного единства, где участники провели торжественный митинг под песни военных лет.

После завершения шествия все участники акции фотографировались на память у Чкаловской лестницы.

СПРАВКА

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941−1945).

Участие в акции «Бессмертный полк» является добровольным. Принять участие может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Впервые акция «Бессмертный полк» была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

В 2013 году усилиями добровольных региональных координаторов к акции присоединились 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана и Киргизии.