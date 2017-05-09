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12:12 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии неизвестный размазал торт по лицу главы крупной авиакомпании

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Неизвестный размазал торт по лицу исполнительного директора австралийской авиакомпании Qantas Алана Джойса во бизнес-конференции, пишет ABC.

Инцидент произошел на мероприятии в Перте, где Джойс рассказывал о перелетах, организуемых Qantas.

На видео, попавшем в сеть, видно, как мужчина в деловом костюме выходит на сцену, подходит к Джойсу и размазывает торт по его лицу.

Оратор покинул сцену, но затем вернулся к публике уже без пиджака, чтобы закончить свою речь, сообщает ABC.

По данным телеканала, сотрудники службы безопасности мероприятия задержали виновника инцидента и передали его полиции.

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