«Бессмертный полк» 9 мая 2017 в Новосибирске — фоторепортаж

В Новосибирске ежегодно растет количество участников акции. Утром, задолго до Парада Победы, жители города с фотопортретами своих родственников шли к месту сбора участников шествия на Октябрьской магистрали.
Возможно, не все были хорошо информированы о месте сбора — корреспондент VN.ru видел, как люди шли по улице Мичурина, поворачивая на Орджоникидзе, откуда двигались обратно, огибая оперный театр в сторону Октябрьской магистрали. Хочется отметить хорошую работу представителей правоохранительных органов, которые корректно и терпеливо объясняли людям, где находится место сбора участников акции и как туда пройти.
Уже начался парад, а люди шли и шли. Казалось, этому потоку не будет конца. Как сообщает официальный сайт «Бессмертного полка», по подсчетам волонтеров и наблюдателей, количество участников в этом году составило 270 тысяч человек. Важно то, что это искреннее волеизъявление людей. Каждый решает самостоятельно: участвовать ему в шествии или нет. Многие шли целыми семьями, поколениями родственников — от бабушек и дедушек до внуков и правнуков.
— Погода подкачала, но она не остановила новосибирцев, желающих выразить чувства, почтить память своих родственников, ветеранов войны, — сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в интервью телеканалу ОТС перед началом акции. — Люди выражают благодарность своим близким, которые воевали и погибли. Очень важно, что мы продолжаем ценить подвиг.
Глава региона напомнил, что вчера состоялось еще одно событие — акция «Свеча памяти». Десятки тысяч молодых людей собрались по собственной инициативе, и со свечами, молча, почтили память героев войны у Мемориала Славы.
— Считаю, что наша молодежь патриотична, она готова выполнить свой долг перед Родиной, — отметил Владимир Городецкий.
После движения по площади Ленина, колонна «Бессмертного полка» прошла по Красному проспекту до Дома офицеров, где прошел концерт.
СПРАВКА
«Бессмертный полк» — это международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления и всех, кто боролся с врагом во время войны.