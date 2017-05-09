«Бессмертный полк» 9 мая 2017 в Новосибирске — фоторепортаж

В Новосибирске ежегодно растет количество участников акции. Утром, задолго до Парада Победы, жители города с фотопортретами своих родственников шли к месту сбора участников шествия на Октябрьской магистрали.

Возможно, не все были хорошо информированы о месте сбора — корреспондент VN.ru видел, как люди шли по улице Мичурина, поворачивая на Орджоникидзе, откуда двигались обратно, огибая оперный театр в сторону Октябрьской магистрали. Хочется отметить хорошую работу представителей правоохранительных органов, которые корректно и терпеливо объясняли людям, где находится место сбора участников акции и как туда пройти.