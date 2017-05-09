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13:38 (мск), источник: "Российская газета"

Десятки тысяч жителей Башкирии встали в строй «Бессмертного полка»

Десятки тысяч жителей Башкирии вышли сегодня, 9 мая, с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы почтить их память. В каждом населенном пункте республики состоялось шествие «Бессмертного полка».

В Уфе многотысячная колонна стартовала в 12 часов дня от остановки «Спортивная». Здесь были учащиеся столичных школ, жители города и, конечно, ветераны. Зрелище было поистине величественным и даже мистическим. Ровными рядами шли потомки солдат, офицеров, а также тех, кто в тылу ковал Победу, а над ними на фотографиях таким же ровным рядом словно шествовали те, кто завоевывал эту самую Великую Победу.

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Постепенно шествие разделилось на два потока: на тех, кто шел непосредственно по проспекту Октября, и тех, кто сопровождал колонну «Бессмертного полка» по параллельным тротуарам. В основном, в числе последних были семьи с маленькими детьми, ветераны, пожилые люди, которые, в силу определенных причин, не могли пройти весь маршрут от начала и до конца.

К примеру, молодая уфимская семья Гузель и Максим Буренковы вышли на акцию со своими маленькими детьми — дочерью и сыном. Несли портреты деда Максима — Буренкова Алексея Федоровича, старшего сержанта технической службы и Асадуллина Наби Асадулловича — прадедушки Гузели. Дед Максима вернулся с фронта в 1947-м и два года еще восстанавливал мосты на Дальнем Востоке.

В 1944 году в декабре при восстановлении Рижского моста при наступлении деда наградили орденом Красной Звезды. У него медаль «За взятие Кенигсберга» и медаль «За победу над Германии». Прадедушка Гузели погиб в 1943-м под Курском.

В акции «Бессмертный полк» участвуют они впервые, в прошлом году сын был маленький, но все равно сделали из коляски паровоз и отметили 9 мая в Парке Победы. А в этом году коляска превратилась в подводную лодку «Палтус».

Жители города постарались сделать шествие максимально торжественным: над колонной реяли флаги, летали воздушные шары, звучали песни военных лет, громовые раскаты: «Урра-а-а!!!».

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