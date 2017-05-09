По главной площади Танкограда прошли танки времен Великой Отечественной

С главной трибуны южноуральцев с Днём Победы поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский: «Все дальше уходит от нас то грозное время. Все меньше остается рядом с нами героев той Великой войны. Но годы не властны над великим подвигом великого народа, который освободил мир от фашизма. Поколение победителей всегда будет для нас примером мужества и стойкости, силы духа и беззаветной любви к Отечеству. Имена героев навечно вписаны в ратную и трудовую летопись нашей великой страны. День Победы давно и по праву стал символом национальной гордости и единения. Этот день — в сердце каждого из нас».

Затем по площади промаршировал реконструированный взвод в форме и с оружием времён Великой Отечественной войны и взвод кинологов со служебными собаками. За ними проследовали парадные расчеты военных и правоохранительных органов, ветеранских организаций, вузов и учащихся школ города.

Впервые в этом году в торжественном построении приняла участие 90-ая гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия, которая теперь базируется в Чебаркуле. Механизированную часть торжественного мероприятия открыла колонна автобронетанковой техники времён Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Возглавил ее легендарный танк Т-34, который выпускался на Челябинском тракторном заводе и составлял основу бронетанковых войск Красной Армии, он был признан лучшим танком второй мировой войны. В годы войны на ЧТЗ было изготовлено 18 тысяч боевых машин, благодаря чему Челябинск получил почетное звание — Танкоград.

Следом прошел танк ИС-3 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152. Вслед за ними на марш выехала конница. Кавалерийские корпуса принимали участие во всех значительных сражениях Великой Отечественной войны. Там, где не могли пройти танки и артиллерия, именно конница наносила удары по противнику.

Продолжила движение колонны автомобильная техника времен Великой Отечественной войны, представленная челябинскими клубами «АСА» и «Мотор-классик». Прохождение исторических машин открыли американские вездеходы «Виллис-МБ», хорошо знакомые по военным фильмам и кадрам кинохроники, и мотоциклы М-72. Именно такие мотоциклы, вооруженные пулеметами Дегтярева, входили в состав мотобатальонов Уральского добровольческого танкового корпуса.

Также сегодня зрители увидели грузовик «ГАЗ-АА», 1932 года выпуска, так называемую «фронтовую подругу», которая воевала в блокадном Ленинграде и перевозила боеприпасы и продовольствие по Дороге жизни. Следом на марше появился революционный для советской промышленности представительский автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», а также ГАЗ-21, модель, заменившая знаменитую «Победу».

Исторические машины сменила современная боевая техника — бронетранспортеры, грузовики «Урал», способные работать в любых климатических условиях, КамАЗы и машины, предназначенные для поиска и транспортировки спускаемых космических аппаратов и космонавтов, техника пограничников. В эти минуты парад закончен, а техника расположилась на Театральной площади, где с 13.00 до 15.00 развернулась экспозиция исторических машин, также здесь проходит праздничный концерт «Хотят ли русские войны?».

Народные гуляния, концерты, встречи с ветеранами сегодня проходят по всей Челябинской области и продлятся до позднего вечера.