В День победы омичи недовольны нечищеными ливневками и разрушенными ступеньками

В День Победы, 9 мая, омичи не забывают напоминать администрации города о необходимости благоустройства улиц и дворов. В соцсети «ВКонтакте» с самого утра горожане жалуются на недостатки в своих районах.

Так, в группе «ЧП Омск» омич Дмитрий Семенов разместил фото разрушенных ступеней к памятнику Сергею Кирову, расположенного напротив администрации Кировского округа. «9 мая, праздничек. Эх…», — прокомментировал свой снимок автор.