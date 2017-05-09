В День победы омичи недовольны нечищеными ливневками и разрушенными ступеньками
Праздник не стал поводом, чтобы забыть о недостатках благоустройства родного города.
Праздник не стал поводом, чтобы забыть о недостатках благоустройства родного города.
В День Победы, 9 мая, омичи не забывают напоминать администрации города о необходимости благоустройства улиц и дворов. В соцсети «ВКонтакте» с самого утра горожане жалуются на недостатки в своих районах.
Так, в группе «ЧП Омск» омич Дмитрий Семенов разместил фото разрушенных ступеней к памятнику Сергею Кирову, расположенного напротив администрации Кировского округа. «9 мая, праздничек. Эх…», — прокомментировал свой снимок автор.
Недовольство омичей вызывают и нечищеные ливневки. Евгений Гребенщиков сделал фото забитых ливневок в нескольких местах города.
По мнению пользователя, когда начнутся дожди, горожане снова будут «прыгать по лужам». Омич задался вопросом, кто должен отвечать за их чистку, но вместо ответа получил массу критики. Некоторые пользователи поругали автора снимков за то, что он портит настроение подписчикам паблика в такой праздник.