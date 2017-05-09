Активисты бросают из офиса ОУН яйца, дымовые шашки и шарики с краской — пострадал полицейский
Сотрудник полиции получил телесные повреждения.
Сотрудник полиции получил телесные повреждения.
Активисты из офиса ОУН Коханивского бросают яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов. Об этом сообщили в
Кроме того, поступило сообщение врачей о том, что работник полиции получил телесные повреждения, когда активисты ОУН бросили дымовую шашку.
Также из офиса ОУН начали бросать шарики с краской и дымовые шашки, а по колонне участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» — картофель и палки.
Как сообщал УНИАН, в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро «Арсенальная») возле штаба организации украинских националистов ОУН Коханивского накопилось много полиции, она штурмом вошла в здание.