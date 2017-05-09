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12:23 (мск), источник: УНИАН

Активисты бросают из офиса ОУН яйца, дымовые шашки и шарики с краской — пострадал полицейский

Сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Источник: УНИАН

Активисты из офиса ОУН Коханивского бросают яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

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Кроме того, поступило сообщение врачей о том, что работник полиции получил телесные повреждения, когда активисты ОУН бросили дымовую шашку.

Также из офиса ОУН начали бросать шарики с краской и дымовые шашки, а по колонне участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» — картофель и палки.

Как сообщал УНИАН, в Киеве утром 9 мая на улице Мазепы, 6, в Печерском районе (неподалеку от станции метро «Арсенальная») возле штаба организации украинских националистов ОУН Коханивского накопилось много полиции, она штурмом вошла в здание.

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